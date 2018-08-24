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Україна оскаржила в СОТ програну РФ суперечку про добрива

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна подала апеляцію на рішення Світової організації торгівлі (СОТ), яка визнала незаконними антидемпінгові мита на ввезення в країну добрив з Росії, повідомляється на сайті СОТ, передає УНН.

Україна оскаржила в СОТ програну РФ суперечку про добрива

В організації уточнили, що, як правило, рішення за апеляціями до СОТ виносять на протязі трьох місяців після реєстрації скарги.

У 2014 році Україна на п’ять років ввела антидемпінгові мита на ввезення добрив з Росії. Спочатку обмеження стосувалися тільки аміачної селітри, тариф на яку встановили на рівні 20,51 — 36,03%. В кінці 2017 року Україна включила в список заборонених до ввезення російських товарів сульфат амонію, який використовують як азотисто-сірчане добриво.

У 2015 Росія почала суперечку через антидемпінгові мита в СОТ, російська сторона заявила, що Україна вдається до “енергокорегувань” і “не враховує при розрахунку собівартості продукції з Росії ціни на енергоносії, встановлені на російському ринку”.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати підтримали позицію Росії у суперечці в Світовій організації торгівлі щодо блокування Москвою українського транзиту.

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