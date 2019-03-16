Украина оказалась во втором десятке мужской эстафеты ЧМ по биатлону

“Желто-голубые” в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Руслана Ткаленко не сумели зацепиться за медали и оказались лишь на 12-й строчке. С 7-ю дополнительными патронами украинцы уступили норвежцам не более 3 минут, которые и получили золотые награды.

Серебряные медали в активе немцев +38,1 сек, “бронза” за россиянами 1:04,1 мин.

Стоит отметить, что завтра в шведском Остерсунде пройдут масс-старты — последние гонки чемпионата мира по биатлону 2019 года.