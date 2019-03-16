Україна опинилася в другому десятку чоловічої естафети ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Естерсунді відбулася чоловіча естафетна гонка чемпіонату світу з біатлону в якій українська команда не потрапила до числа призерів, повідомляє УНН.
“Жовто-блакитні” у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Артема Тищенка та Руслана Ткаленка не зуміли зачепитися за медалі та опинилися лише на 12-му рядку. З 7-ма додатковими патронами українці поступилися норвежцям трохи більше 3 хвилин, які і здобули золоті нагороди.
Срібні медалі в активі німців +38,1 с, “бронза” за росіянами +1:04,1 хв.
Варто зазначити, що завтра в шведському Остерсунді пройдуть мас-старти — останні гонки чемпіонату світу з біатлону 2019 року.