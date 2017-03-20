Украина оказалась на 132-м месте в рейтинге самых счастливых стран

Ближайшими соседями Украины стали Гана (131-ое место) и Уганда (133-е место).

Первая десятка рейтинга счастливых стран осталась такой же, как и в прошлом году, однако есть изменения позиций некоторых стран.

В частности, Норвегия прыгнула на первое место, за ней последовали Дания, Исландия и Швейцария.

Также в десятку вошли Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Россия получила 49-ое место.

Для составления рейтинга учитывались шесть факторов - ВВП на душу населения, ожидаемые здоровые годы в жизни, социальная поддержка (возможность положиться на кого-то в тяжелые времена), доверие (отсутствие коррупции в правительстве и бизнесе), свобода принимать решения в жизни (как это осознается) и великодушие (сделанные пожертвования).

Напомним, в прошлом году Украина в рейтинге счастья заняла 123-е место.