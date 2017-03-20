Украина оказалась на 132-м месте в рейтинге самых счастливых стран
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина оказалась на 132-м месте из 155-и в рейтинге самых счастливых стран. Об этом говорится в отчете World Happiness Report 2017 от Sustainable Development Solutions Network, глобальной инициативы, выдвинутой ООН в 2012 году, передает УНН.
Ближайшими соседями Украины стали Гана (131-ое место) и Уганда (133-е место).
Первая десятка рейтинга счастливых стран осталась такой же, как и в прошлом году, однако есть изменения позиций некоторых стран.
В частности, Норвегия прыгнула на первое место, за ней последовали Дания, Исландия и Швейцария.
Также в десятку вошли Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.
Россия получила 49-ое место.
Для составления рейтинга учитывались шесть факторов - ВВП на душу населения, ожидаемые здоровые годы в жизни, социальная поддержка (возможность положиться на кого-то в тяжелые времена), доверие (отсутствие коррупции в правительстве и бизнесе), свобода принимать решения в жизни (как это осознается) и великодушие (сделанные пожертвования).
Напомним, в прошлом году Украина в рейтинге счастья заняла 123-е место.