Україна опинилася на 132-му місці у рейтингу найщасливіших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна опинилася на 132-му місці зі 155-и у рейтингу найщасливіших країн. Про це йдеться у звіті World Happiness Report 2017 від Sustainable Development Solutions Network, глобальної ініціативи, висунутої ООН в 2012 році, передає УНН.
Найближчими сусідами України стали Гана (131-е місце) і Уганда (133-е місце).
Перша десятка рейтингу щасливих країн залишилася такою ж, як і в минулому році, однак є зміни позицій деяких країн.
Зокрема, Норвегія стрибнула на перше місце, за нею послідкували Данія, Ісландія та Швейцарія.
Також до десятки увійшли Фінляндія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Австралія і Швеція.
Росія отримала 49-е місце.
Для складання рейтингу враховувалися шість чинників - ВВП на душу населення, очікувані здорові роки у житті, соціальна підтримка (можливість покластися на когось у важкі часи), довіра (відсутність корупції в уряді та бізнесі), свобода приймати рішення у житті (як це усвідомлюється) і великодушність (зроблені пожертвування).
Нагадаємо, торік Україна у рейтингу щастя посіла 123-е місце.