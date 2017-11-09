Украина объявила состав на ЧМ по прыжкам на батуте

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 26361 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74113 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80596 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80039 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63666 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100160 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100758 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 132151 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116094 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Украина объявила состав на ЧМ по прыжкам на батуте

Украина объявила состав на ЧМ по прыжкам на батуте

Киев  •  УНН

 • 11814 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В болгарском городе София сегодня начнутся соревнования последнего самого престижного события в гимнастическом календаре 2017 года - чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

На представительном старте Украину будут представлять 15 спортсменов.

Мужчины: Дмитрий Бедевкин, Николай Просторов, Антон Давыденко, Дмитрий Собакар, Александр Шахов, Виталий Войт, Валентин Святинчук.

Женщины: Екатерина Баева, Дарья Алексеева, Дарья Козярская, Анна Зарубина, Светлана Малькова, Диана Ключник, Диана Тувакбаева, Анастасия Иванова.

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Отмечено, что соревнования продлятся до 12 ноября.

Добавим также, на прошлом ЧМ-2015 единственную медаль Украины принесла пара Марина Кийко/Наталья Москвина - "бронза".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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