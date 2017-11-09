Украина объявила состав на ЧМ по прыжкам на батуте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В болгарском городе София сегодня начнутся соревнования последнего самого престижного события в гимнастическом календаре 2017 года - чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
На представительном старте Украину будут представлять 15 спортсменов.
Мужчины: Дмитрий Бедевкин, Николай Просторов, Антон Давыденко, Дмитрий Собакар, Александр Шахов, Виталий Войт, Валентин Святинчук.
Женщины: Екатерина Баева, Дарья Алексеева, Дарья Козярская, Анна Зарубина, Светлана Малькова, Диана Ключник, Диана Тувакбаева, Анастасия Иванова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины завоевала 20 медалей на Всемирных играх в Вроцлаве
Отмечено, что соревнования продлятся до 12 ноября.
Добавим также, на прошлом ЧМ-2015 единственную медаль Украины принесла пара Марина Кийко/Наталья Москвина - "бронза".