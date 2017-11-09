Украина объявила состав на ЧМ по прыжкам на батуте

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В болгарском городе София сегодня начнутся соревнования последнего самого престижного события в гимнастическом календаре 2017 года - чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.