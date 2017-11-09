Україна оголосила склад на ЧС зі стрибків на батуті

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У болгарському місті Софія сьогодні розпочнуться змагання останньої найпрестижнішої події в гімнастичному календарі 2017 року – чемпіонат світу зі стрибків на батуті та акробатичній доріжці, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.