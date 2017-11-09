Україна оголосила склад на ЧС зі стрибків на батуті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У болгарському місті Софія сьогодні розпочнуться змагання останньої найпрестижнішої події в гімнастичному календарі 2017 року – чемпіонат світу зі стрибків на батуті та акробатичній доріжці, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
На представницькому старті Україну представлятимуть 15 спортсменів.
Чоловіки: Дмитро Бєдєвкін, Микола Просторов, Антон Давиденко, Дмитро Собакар, Олександр Шахов, Віталій Войтів, Валентин Святинчук.
Жінки: Катерина Баєва, Дар'я Алексєєва, Дарина Козярська, Анна Зарубіна, Світлана Малькова, Діана Ключник, Діана Тувакбаєва, Анастасія Іванова.
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Зазначено, що змагання триватимуть до 12 листопада.
Додамо також, на минулому ЧС-2015 єдину медаль Україні принесла пара Марина Кийко/Наталія Москвіна – "бронза".