Украина ожидает продолжения освобождения заложников - Олифер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина ожидает продолжения освобождения украинских содержащихся в ОРДЛО. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников. Ожидаем продолжения освобождения удерживаемых лиц.
Настаиваем на создании специального трехстороннего механизма с участием Украины, Международного Комитета Красного Креста и РФ для поиска пропавших без вести, зато РФ всячески избегает участия в этой работе", - отметила она.
Напомним, Президент анонсировал освобождение двух пленников Кремля до конца недели.