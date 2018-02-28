Украина ожидает продолжения освобождения заложников - Олифер

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников. Ожидаем продолжения освобождения удерживаемых лиц.

Настаиваем на создании специального трехстороннего механизма с участием Украины, Международного Комитета Красного Креста и РФ для поиска пропавших без вести, зато РФ всячески избегает участия в этой работе", - отметила она.

Напомним, Президент анонсировал освобождение двух пленников Кремля до конца недели.