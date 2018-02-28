Україна очікує на продовження звільнення заручників - Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна очікує на продовження звільнення українських утримуваних в ОРДЛО. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“В гуманітарній підгрупі триває робота з визволення заручників. Очікуємо на продовження звільнення утримуваних осіб.
Наполягаємо на створенні спеціального тристороннього механізму за участі України, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та РФ для пошуку зниклих без вісті, натомість РФ всіляко уникає участі в цій роботі”, — зазначила вона.
Нагадаємо, Президент анонсував звільнення двох бранців Кремля до кінця тижня.