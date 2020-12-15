Украина обсудила с ВОЗ совместное противодействие пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ Хансом Клюге поддержку Украины в противодействии пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
“15 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Ханса Клюге. Ключевыми темами встречи стали поддержка Украины в противодействии пандемии COVID-19 и доступ к эффективным, качественным и безопасным вакцинам”, — говорится в сообщении.
По словам Дмитрия Кулебы, обновленная двухлетняя программа о сотрудничестве между Европейским региональным бюро ВОЗ и Украиной открывает новые возможности привлечения международной поддержки для преодоления эпидемии коронавируса в Украине.
“Высоко ценю, что бюро определило реализацию программы одним из своих приоритетов и уже начало практическую работу. Мы стремимся максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от COVID-19”, — добавил министр.
Указано, что Ханс Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает с партнерами в Украине и за рубежом для эффективного противодействия пандемии COVID-19, преодоления ее социально-экономических последствий и укрепления украинской системы здравоохранения.
“Россия как государство-оккупант продолжает уклоняться от выполнения своих международных обязательств в рамках Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения. Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащой медицинской и социальной защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии”, — сказал Кулеба, подчеркивая сложной эпидемической ситуации на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Донбасса и Крыма.
Отмечается, что в этом контексте Дмитрий Кулеба и Ханс Клюге обсудили вопросы доступа международных организаций на временно оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 ноября подписали двухлетнее Соглашение о сотрудничестве.