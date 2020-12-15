Україна обговорила з ВООЗ спільну протидію пандемії COVID-19

“15 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийняв директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ЄРБ ВООЗ) Ханса Клюге. Ключовими темами зустрічі стали підтримка України в протидії пандемії COVID-19 та доступ до ефективних, якісних та безпечних вакцин”, — йдеться у повідомленні.

За словами Дмитра Кулеби, оновлена дворічна програма про співпрацю між Європейським регіональним бюро ВООЗ та Україною відкриває нові можливості залучення міжнародної підтримки для подолання епідемії коронавірусу в Україні.

“Високо ціную, що бюро визначило реалізацію програми одним зі своїх пріоритетів і вже розпочало практичну роботу. Ми прагнемо максимально задіяти потенціал ВООЗ для профілактики, лікування та якнайшвидшої вакцинації населення від COVID-19”, — додав міністр.

Вказано, що Ханс Клюге запевнив, що ВООЗ тісно співпрацює з партнерами в Україні та за кордоном задля ефективної протидії пандемії COVID-19, подолання її соціально-економічних наслідків і зміцнення української системи охорони здоров’я.

“Росія як держава-окупант продовжує ухилятися від виконання своїх міжнародних зобов’язань в рамках Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення. Мешканці окупованих частин Донбасу та Криму не забезпечені належним медичним та соціальним захистом, що неприпустимо на тлі триваючої пандемії”, — сказав Кулеба, наголошуючи на складній епідемічній ситуації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донбасу та Криму.

Зазначається, що у цьому контексті Дмитро Кулеба та Ханс Клюге обговорили питання доступу міжнародних організацій на тимчасово окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 5 листопада підписали дворічну Угоду про співробітництво.