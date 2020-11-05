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МОЗ України та ВООЗ підписали угоду про співпрацю: деталі

МОЗ України та ВООЗ підписали угоду про співпрацю: деталі

Київ • УНН

 • 13441 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я України та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні, 5 листопада, підписали дворічну Угоду про співробітництво, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як повідомили у пресслужбі, дана Угода дозволить продовжити співробітництво із ВООЗ, розширити доступ населення до якісних послуг охорони здоров’я, розробити та впровадити стратегії та реформи фінансування охорони здоров’я для досягнення прогресу у напрямку універсального охоплення послугами охорони здоров’я, покращити доступ до основних лікарських засобів, вакцин, діагностики та обладнання для первинної медичної допомоги, посилити потенціал готовності держави до надзвичайних ситуацій.

“Угода про співпрацю забезпечує чітку “дорожню карту” нашої подальшої співпраці. Фінансування, передбачене Угодою, є важливим внеском у наші спільні зусилля, тому що разом із постійною технічною підтримкою Всесвітньої організації здоров’я, особливо на регіональному рівні, це значно зміцнить наш потенціал для впровадження змін”, – зазначив очільник МОЗ Максим Степанов після підписання документа.

Міністр запевнив, що Україна виконає закріплені в угоді зобов’язання. Він підкреслив, що ВООЗ є важливим партнером для України, особливо в умовах пандемії. Водночас Максим Степанов зазначив, що боротьба з пандемією не може нівелювати поставлену Україною мету в імплементації важливого процесу реформи охорони здоров'я.

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“Наша чітка ціль – забезпечити гідні умови надання медичних послуг для українців. Реформа медицини є нашим пріоритетом, зокрема, йдеться про модернізацію медицини, зменшення корупції в цій сфері та забезпечення повноцінного захисту”, – наголосив Максим Степанов.

Міністр також висловив особливу вдячність за включення України до списку пріоритетних країн у Спеціальній ініціативі ВООЗ із психічного здоров'я на 2019–2023 роки.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге також високо оцінив результати співпраці України та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

“Ми високо оцінюємо нашу співпрацю на рівні первинної ланки охорони здоров’я. Разом із Світовим банком ми ознайомлювалися з ходом реформ у медичній галузі. Ми готові надати підтримку в підготовці Національної стратегії охорони здоров’я, яка буде мати довгострокове бачення розвитку галузі охорони здоров’я до 2030 року”, – зазначив він.

Крім цього, ВООЗ і надалі надаватиме підтримку Україні в боротьбі з коронавірусною хворобою.

Нагадаємо, ВООЗ – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка опікується проблемами охорони здоров'я у світовому масштабі. Її штаб-квартира розташована в Женеві (Швейцарія). До складу ВООЗ входять 194 країни.

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