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Минздрав Украины и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве: детали

Минздрав Украины и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 5 ноября, подписали двухлетнее Соглашение о сотрудничестве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщили в пресс-службе, данное Соглашение позволит продолжить сотрудничество с ВОЗ, расширить доступ населения к качественным услугам здравоохранения, разработать и внедрить стратегии и реформы финансирования здравоохранения для достижения прогресса в направлении универсального охвата услугами здравоохранения, улучшить доступ к основным лекарственным средствам, вакцинам, диагностике и оборудованию для первичной медицинской помощи, усилить потенциал готовности государства к чрезвычайным ситуациям.

"Соглашение о сотрудничестве обеспечивает четкую "дорожную карту" нашего дальнейшего сотрудничества. Финансирование, предусмотренное Соглашением, является важным вкладом в наши совместные усилия, так как вместе с постоянной технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, особенно на региональном уровне, это значительно укрепит наш потенциал для внедрения изменений", - отметил глава Минздрава Максим Степанов после подписания документа.

Министр заверил, что Украина выполнит закрепленные в соглашении обязательства. Он подчеркнул, что ВОЗ является важным партнером для Украины, особенно в условиях пандемии. В то же время Максим Степанов отметил, что борьба с пандемией не может нивелировать поставленную Украиной цель в осуществлении важного процесса реформы здравоохранения.

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"Наша четкая цель - обеспечить достойные условия оказания медицинских услуг для украинцев. Реформа медицины является нашим приоритетом, в частности, речь идет о модернизации медицины, уменьшения коррупции в этой сфере и обеспечения полноценной защиты", - подчеркнул Максим Степанов.

Министр также выразил особую благодарность за включение Украины в список приоритетных стран в Специальной инициативе ВОЗ с задержкой психического здоровья на 2019-2023 годы.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге также высоко оценил результаты сотрудничества Украины и Всемирной организации здравоохранения.

"Мы высоко оцениваем наше сотрудничество на уровне первичного звена здравоохранения. Вместе с Всемирным банком мы знакомились с ходом реформ в медицинской отрасли. Мы готовы оказать поддержку в подготовке Национальной стратегии здравоохранения, которая будет иметь долгосрочное видение развития здравоохранения до 2030 года", - отметил он.

Кроме этого, ВОЗ и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине в борьбе с коронавирусной болезнью.

Напомним, ВОЗ - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которая занимается проблемами здравоохранения в мировом масштабе. Ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария). В состав ВОЗ входят 194 страны.

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