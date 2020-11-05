Минздрав Украины и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 5 ноября, подписали двухлетнее Соглашение о сотрудничестве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как сообщили в пресс-службе, данное Соглашение позволит продолжить сотрудничество с ВОЗ, расширить доступ населения к качественным услугам здравоохранения, разработать и внедрить стратегии и реформы финансирования здравоохранения для достижения прогресса в направлении универсального охвата услугами здравоохранения, улучшить доступ к основным лекарственным средствам, вакцинам, диагностике и оборудованию для первичной медицинской помощи, усилить потенциал готовности государства к чрезвычайным ситуациям.
"Соглашение о сотрудничестве обеспечивает четкую "дорожную карту" нашего дальнейшего сотрудничества. Финансирование, предусмотренное Соглашением, является важным вкладом в наши совместные усилия, так как вместе с постоянной технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, особенно на региональном уровне, это значительно укрепит наш потенциал для внедрения изменений", - отметил глава Минздрава Максим Степанов после подписания документа.
Министр заверил, что Украина выполнит закрепленные в соглашении обязательства. Он подчеркнул, что ВОЗ является важным партнером для Украины, особенно в условиях пандемии. В то же время Максим Степанов отметил, что борьба с пандемией не может нивелировать поставленную Украиной цель в осуществлении важного процесса реформы здравоохранения.
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"Наша четкая цель - обеспечить достойные условия оказания медицинских услуг для украинцев. Реформа медицины является нашим приоритетом, в частности, речь идет о модернизации медицины, уменьшения коррупции в этой сфере и обеспечения полноценной защиты", - подчеркнул Максим Степанов.
Министр также выразил особую благодарность за включение Украины в список приоритетных стран в Специальной инициативе ВОЗ с задержкой психического здоровья на 2019-2023 годы.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге также высоко оценил результаты сотрудничества Украины и Всемирной организации здравоохранения.
"Мы высоко оцениваем наше сотрудничество на уровне первичного звена здравоохранения. Вместе с Всемирным банком мы знакомились с ходом реформ в медицинской отрасли. Мы готовы оказать поддержку в подготовке Национальной стратегии здравоохранения, которая будет иметь долгосрочное видение развития здравоохранения до 2030 года", - отметил он.
Кроме этого, ВОЗ и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине в борьбе с коронавирусной болезнью.
Напомним, ВОЗ - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которая занимается проблемами здравоохранения в мировом масштабе. Ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария). В состав ВОЗ входят 194 страны.