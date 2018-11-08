Украина не смогла вступить в судебный процесс по делу Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская сторона не смогла вступить в судебный процесс, который происходит в суде Италии по делу украинского бойца Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера четыре года назад на Донбассе. Об этом УНН сообщил источник в дипломатических кругах.
"Украина (в лице Министерства юстиции Украины - ред.) не вступила в это дело, поскольку выступили против родственники пострадавших из Италии. Хотя украинская сторона была готова вступить в процесс, имея соответствующую практику по таким делам", - сказал собеседник агентства.
Напомним, в сентябре суд Италии планировал рассмотреть вопрос о присоединении к процессу государства Украина.
29-летний нацгвардиец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 15-й месяц находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелли убили сепаратисты, а не нацгвардиец.