Украина не смогла вступить в судебный процесс по делу Маркива

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108039 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154112 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 17:42 • 147577 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137960 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128928 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173466 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118135 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141686 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145426 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина не смогла вступить в судебный процесс по делу Маркива

Украина не смогла вступить в судебный процесс по делу Маркива

Киев  •  УНН

 • 19332 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская сторона не смогла вступить в судебный процесс, который происходит в суде Италии по делу украинского бойца Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера четыре года назад на Донбассе. Об этом УНН сообщил источник в дипломатических кругах.

"Украина (в лице Министерства юстиции Украины - ред.) не вступила в это дело, поскольку выступили против родственники пострадавших из Италии. Хотя украинская сторона была готова вступить в процесс, имея соответствующую практику по таким делам", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в сентябре суд Италии планировал рассмотреть вопрос о присоединении к процессу государства Украина.

29-летний нацгвардиец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 15-й месяц находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелли убили сепаратисты, а не нацгвардиец.

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