Україна не змогла вступити у судовий процес у справі Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська сторона не змогла вступити у судовий процес, який відбувається в суді Італії у справі українського бійця Віталія Марківа, якого підозрюють у причетності до вбивства італійського фоторепортера чотири роки тому на Донбасі. Про це УНН повідомило джерело у дипломатичних колах.
“Україна (в особі Міністерства юстиції України — ред.) не вступила у цю справу, оскільки виступили проти родичі потерпілих з Італії. Хоча українська сторона була готовою вступити у процес, бо має відповідну практику у таких справах”, — сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, у вересні суд Італії планував розглянути питання щодо долучення до процесу держави України.
29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії 15-й місяць перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.