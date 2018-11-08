Україна не змогла вступити у судовий процес у справі Марківа

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська сторона не змогла вступити у судовий процес, який відбувається в суді Італії у справі українського бійця Віталія Марківа, якого підозрюють у причетності до вбивства італійського фоторепортера чотири роки тому на Донбасі. Про це УНН повідомило джерело у дипломатичних колах.