Україна не змогла вступити у судовий процес у справі Марківа

ukru
Ексклюзив
12:16 • 41069 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 101772 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 93635 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 85242 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 105671 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 118191 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 72632 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81702 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 154668 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224918 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.3 м/с
57 %
752 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 145955 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 124140 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 111246 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 105219 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 76578 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 101788 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 118199 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 154674 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 501912 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 581764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 6297 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 48544 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 53491 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189903 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185107 перегляди
Актуальне
Україна не змогла вступити у судовий процес у справі Марківа

Україна не змогла вступити у судовий процес у справі Марківа

Київ • УНН

 • 19345 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська сторона не змогла вступити у судовий процес, який відбувається в суді Італії у справі українського бійця Віталія Марківа, якого підозрюють у причетності до вбивства італійського фоторепортера чотири роки тому на Донбасі. Про це УНН повідомило джерело у дипломатичних колах.

“Україна (в особі Міністерства юстиції України — ред.) не вступила у цю справу, оскільки виступили проти родичі потерпілих з Італії. Хоча українська сторона була готовою вступити у процес, бо має відповідну практику у таких справах”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у вересні суд Італії планував розглянути питання щодо долучення до процесу держави України.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії 15-й місяць перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08