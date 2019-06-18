Украина не сбавляет темпов экспорта курятины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Украина держит позицию лидера в списке основных поставщиков курятины в ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.
За первые 4 месяца текущего года Украина поставила Европе 43,3 тыс. тонн курятины. Это - на 11,9% больше, чем в январе-апреле 2018 года.
Сегодня Украина - в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимают Таиланд и Бразилия соответственно.
За 4 месяца 2019 года страны экспортировали 113,3 тыс. тонн и 109 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 11,2%, бразильской - 23%.
Напомним, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.