Україна не збавляє темпів експорту курятини в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна тримає позицію лідера в списку основних постачальників курятини в ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.
За перші 4 місяці поточного року Україна поставила Європі 43,3 тис. тонн курятини. Це - на 11,9% більше, ніж в січні-квітні 2018 року.
Сьогодні Україна - в трійці лідерів з експорту м'яса птиці в ЄС. Перше і друге місце посідають Таїланд і Бразилія відповідно.
За 4 місяці 2019-го країни експортували 113,3 тис. тонн і 109 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту таїландської курятини в ЄС становило 11,2%, бразильської - 23%.
Нагадаємо, за прогнозами німецьких експертів, в 2019-у Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.
У минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.