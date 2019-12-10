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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102880 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина не выполнит желание России по разведению по всей линии фронта - Загороднюк

Украина не выполнит желание России по разведению по всей линии фронта - Загороднюк

Киев  •  УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина не будет выполнять желание России о разведении войск по всей линии франту на Донбассе. Во время нормандской встречи стороны договорились лишь о трех участка разведения до марта 2020 года. Об этом написал в Telegram министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

“Договорились о трех новых участка разведения до марта. Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет. Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку”, — написал Загороднюк.

Кроме того, по словам министра, на встрече определили следующие приоритеты:

  • полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года;
  • расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга;
  • обмен пленными до конца 2019 года. По принципу “всех на всех”. Было согласовано необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам;
  • продлить действие закона об особом статусе Донбасса;
  • провести следующую нормандскую встречу за 4 месяца, в том числе обсудив политические и оборонные моменты, в том числе в контексте организации выборов.

    • Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, обмен на первом этапе будет включать возврат украинцев, находящихся на Донбассе.

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