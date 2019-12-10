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Україна не виконає бажання Росії щодо розведення по всій лінії фронту – Загороднюк

Україна не виконає бажання Росії щодо розведення по всій лінії фронту – Загороднюк

Київ • УНН

 • 9856 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна не буде виконувати бажання Росії про розведення військ по всій лінії франту на Донбасі. Під час нормандської зустрічі сторони домовилися лише про три ділянки розведення до березня 2020 року. Про це написав у Telegram міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.

“Домовилися про три нові ділянки розведення до березня. Розведення по всій лінії, як хотіла Росія, не буде. Важливий момент: ці три ділянки мають стати гуманітарними зонами, що дадуть можливість облаштувати переходи та переїзди й поліпшити життя людей в зоні розмежування. Маємо тепер визначити найоптимальніші варіанти. І в нас буде час на підготовку”, — написав Загороднюк.

Окрім того, за словами міністра, на зустрічі окреслили наступні пріоритети:

  • повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно відбутися до кінця 2019 року;
  • розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового моніторингу;
  • обмін полоненими до кінця 2019 року. За принципом “всіх на всіх”. Було погоджено необхідність уточнити повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб;
  • продовжити дію закону про особливий статус Донбасу;
  • провести наступну нормандську зустріч за 4 місяці, у тому числі обговоривши політичні і безпекові моменти, у тому числі в контексті організації виборів.

    • Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, обмін на першому етапі включатиме повернення українців, утримуваних на Донбасі.

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