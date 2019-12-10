Україна не виконає бажання Росії щодо розведення по всій лінії фронту – Загороднюк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна не буде виконувати бажання Росії про розведення військ по всій лінії франту на Донбасі. Під час нормандської зустрічі сторони домовилися лише про три ділянки розведення до березня 2020 року. Про це написав у Telegram міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
“Домовилися про три нові ділянки розведення до березня. Розведення по всій лінії, як хотіла Росія, не буде. Важливий момент: ці три ділянки мають стати гуманітарними зонами, що дадуть можливість облаштувати переходи та переїзди й поліпшити життя людей в зоні розмежування. Маємо тепер визначити найоптимальніші варіанти. І в нас буде час на підготовку”, — написав Загороднюк.
Окрім того, за словами міністра, на зустрічі окреслили наступні пріоритети:
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, обмін на першому етапі включатиме повернення українців, утримуваних на Донбасі.