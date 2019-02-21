Украина не попала в топ-10 одиночной эстафеты ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинская сборная выступила в одиночной смешанной эстафете в рамках чемпионата Европы по биатлону, передает корреспондент УНН.
Юлия Журавок первой начала прохождения гонки и с 3-мя дополнительными патронами передала эстафету на 14 строчке. Штрафной круг Дмитрия Подручного привел к потере еще двух мест после половины гонки - 16 (+1: 25,4 мин).
На последних двух огневых рубежах и благодаря скорости, наш Дмитрий Подручный сумел поднять "сине-желтых" на финише до 11-го места, пропустив вперед двух конкурентов на последних метрах дистанции 1: 19,5 мин отставание.
Победа досталась России, "серебро" в Швеции, а бронзовая награда в активе Франции.
Добавим, что сегодня вечером в Раубичах пройдет классическая смешанная эстафета европейских соревнований.
Напомним, Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по биатлону.