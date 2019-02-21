Україна не потрапила до топ-10 одиночної естафети ЧЄ з біатлону

Юлія Журавок першою почала проходження гонки і з 3-ма додатковими патронами передала естафету на 14 сходинці. Штрафне коло Дмитра Підручного призвело до втрати ще двох місць після половини перегонів – 16 (+1:25,4 хв).

На останніх двох вогневих рубежах та завдяки швидкості, наш Дмитро Підручний зумів підняти "синьо-жовтих" на фініші до 11-го місця, пропустивши вперед двох конкурентів на останніх метрах дистанції +1:19,5 хв відставання.

Перемога дісталася Росії, "срібло" в Швеції, а бронзова нагорода в активі Франції.

Додамо, що сьогодні ввечері в Раубічах пройде класична змішана естафета європейських змагань.

Нагадаємо, Україна завоювала першу медаль на ЧЄ з біатлону.