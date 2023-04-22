Украина не может никуда вступать частями: в МИД прокомментировали членство страны в НАТО

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"Украина не может никуда вступать частями. Украина является государством, которое имеет международно признанные границы и конечно что мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", - сказал Перебийнис.

Детали

Заместитель министра иностранных дел отметил, что при этом Украина рассматривает различные варианты того, как будет приближаться к НАТО.

"Путь Швеции и Финляндии показывает и путь для нас. Те модели, которые существовали до этого - что путь в НАТО может быть только через ПДЧ, на самом деле были такими предохранителями, которые растягивали этот процесс и они уже нам не подходят. Мы, в принципе, переросли этот этап, и сегодня Украина с военной точки зрения готова к членству, возможно, больше, чем некоторые страны-члены", - отметил Перебийнис.

Он добавил, что для Украины есть еще определенные политические требования, которые уже выполняются. Как отметилось, они очень часто совпадают с требованиями ЕС.

"Поэтому, мы можем рассчитывать в нашем приближении к членству в НАТО не на десятилетия, а гораздо быстрее", - подчеркнул заместитель министра.

Перебийнис также добавил, что членство Украины в Альянсе будет усилением самого Альянса. И сейчас многие партнеры это очень четко понимают, но на них продолжают давить те мифы, стереотипы и красные линии, которые россия еще 30 лет назад нарисовала и сама же разрушила своей полномасштабной агрессией. Однако, сейчас уже многие осознают, что бояться этих красных линий не нужно.

"Украина де-факто уже является членом Альянса, поскольку воюет натовским оружием, по стандартам НАТО и использует разведывательную информацию Альянса. Необходимо определить алгоритм того, как Украина достигнет этого членства еще и де-юре", - подытожил Перебийнис.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-союзники НАТО согласились, относительно членства Украины в Альянсе.