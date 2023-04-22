Україна не може нікуди вступати частинами: в МЗС прокоментували членство країни в НАТО

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"Україна не може нікуди вступати частинами. Україна є державою, яка має міжнародно визнані кордони і звичайно що ми будемо приєднуватись до тих, чи інших організацій в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Перебийніс.

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Заступник міністра закордонних справ зазначив, що при цьому Україна розглядає різні варіанти того, як буде наближатися до НАТО.

"Шлях Швеції і Фінляндії показує і шлях для нас. Ті моделі, які існували до того - що шлях в НАТО може бути тільки через ПДЧ, насправді були такими запобіжниками, які розтягували цей процес і вони вже нам не підходять. Ми, в принципі, переросли цей етап, і сьогодні Україна з військової точки зору готова до членства, можливо, більше, ніж деякі країни-члени", - зауважив Перебийніс.

Він додав, що для України є ще певні політичні вимоги, які вже виконуються. Як зазначилося, вони дуже часто змігаються з вимогами ЄС.

"Тому, ми можемо розраховувати в нашому наближенні до членства в НАТО не на десятиліття, а набагато швидше", - наголосив заступник міністра.

Перебийніс також додав, що членство України в Альянсі буде посиленням самого Альянсу. І зараз багато партнерів це дуже чітко розуміють, але на них продовжують тиснути ті міфи, стереотипи і червоні лінії, які росія ще 30 років тому намалювала і сама ж зруйнувала своєю повномасштабною агресією. Однак, зараз вже багато хто усвідомлює, що боятися цих червоних ліній не потрібно.

"Україна де-факто вже є членом Альянсу, оскільки воює натівською зброєю, за стандартами НАТО та використовує розвідувальну інформацію Альянсу. Необхідно визначити алгоритм того, як Україна досягне цього членства ще й де-юре", - підсумував Перебийніс.

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-союзники НАТО погодилися, щодо членства України в Альянсі.