Україна не може нікуди вступати частинами: в МЗС прокоментували членство країни в НАТО

ukru
Ексклюзив
15:02 • 7805 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 37138 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 81258 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 205335 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 157026 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 159638 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 243191 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453259 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344921 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356980 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 180441 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 152576 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 125658 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 114112 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 74336 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 205284 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 243160 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 487197 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 623264 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 649143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 32362 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 40900 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 114112 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 152576 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 180441 перегляди
Актуальне
Україна не може нікуди вступати частинами: в МЗС прокоментували членство країни в НАТО

Україна не може нікуди вступати частинами: в МЗС прокоментували членство країни в НАТО

Київ • УНН

 • 699889 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна не може нікуди вступати частинами. Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання щодо членства України в НАТО без тимчасово окупованих територій, передає УНН.

Цитата

"Україна не може нікуди вступати частинами. Україна є державою, яка має міжнародно визнані кордони і звичайно що ми будемо приєднуватись до тих, чи інших організацій в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Перебийніс.

Деталі

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що при цьому Україна розглядає різні варіанти того, як буде наближатися до НАТО. 

"Шлях Швеції і Фінляндії показує і шлях для нас. Ті моделі, які існували до того - що шлях в НАТО може бути тільки через ПДЧ, насправді були такими запобіжниками, які розтягували цей процес і вони вже нам не підходять. Ми, в принципі, переросли цей етап, і сьогодні Україна з військової точки зору готова до членства, можливо, більше, ніж деякі країни-члени", - зауважив Перебийніс.

Він додав, що для України є ще певні політичні вимоги, які вже виконуються. Як зазначилося, вони дуже часто змігаються з вимогами ЄС. 

"Тому, ми можемо розраховувати в нашому наближенні до членства в НАТО не на десятиліття, а набагато швидше", - наголосив заступник міністра. 

Перебийніс також додав, що членство України в Альянсі буде посиленням самого Альянсу. І зараз багато партнерів це дуже чітко розуміють, але на них продовжують тиснути ті міфи, стереотипи і червоні лінії, які росія ще 30 років тому намалювала і сама ж зруйнувала своєю повномасштабною агресією. Однак, зараз вже багато хто усвідомлює, що боятися цих червоних ліній не потрібно.

"Україна де-факто вже є членом Альянсу, оскільки воює натівською зброєю, за стандартами НАТО та використовує розвідувальну інформацію Альянсу. Необхідно визначити алгоритм того, як Україна досягне цього членства ще й де-юре", - підсумував Перебийніс.

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-союзники НАТО погодилися, щодо членства України в Альянсі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34