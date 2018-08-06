Украина на следующей неделе подаст в ЕСПЧ иск в отношении всех политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, передает УНН.
"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая определенная категория людей, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации", - сообщил замминистра.
По его словам, "подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц".
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"... обычно знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно еще несколько, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", - убеждены в Минюсте.
Петухов также объяснил, что "в перспективе это возможность освободить их (политзаключенных - ред.) через решение Страсбургского суда".
Ранее в Минюсте рассказали о новых заявлениях в ЕСПЧ против РФ.