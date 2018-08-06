Наступного тижня Україна подасть до ЄСПЛ позов щодо всіх політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Наступного тижня ми подаємо міждержавний позов проти Російської Федерації стосовно всіх наших політв'язнів. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов, передає УНН.
"Наступного тижня ми подаємо міждержавний позов проти Російської Федерації стосовно всіх наших політв'язнів, тому що це є така певна категорія людей, яких Росія спеціально переслідує за їхню підтримку територіальної цілісності України, за їхню проукраїнську позицію, викрадаючи їх в Криму чи на території Російської Федерації", – повідомив заступник міністра.
За його словами, "подавши цей позов до Європейського суду з прав людини, ми привернемо увагу до цілої категорії осіб".
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"...зазвичай знають прізвища Сенцова, Кольченка, Сущенка, можливо ще кількох, але таких людей кілька десятків. І увага Страсбурзького суду забезпечить щонайменше те, що в них будуть людські умови утримання", – переконані в Мін'юсті.
Петухов пояснив, що "в перспективі це можливість звільнити їх (політв'язнів - ред.) через рішення Страсбурзького суду".
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