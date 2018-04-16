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Украина нарастила экспорт мяса птицы и яиц - МинАПК

Украина нарастила экспорт мяса птицы и яиц - МинАПК

Киев  •  УНН

 • 9583 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. За первые два месяца этого года Украина экспортировала аграрных и пищевых продуктов на 2,8 млрд долл. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

“За первые два месяца текущего года украинский аграрный экспорт увеличился на 102,1 млн долл. по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 2,8 млрд дол. Нашими традиционными лидерами экспорта остаются зерновые культуры с долей 35,3%, масло — 24,1% и семян масличных культур −12%”, — отметила Трофимцева.

По ее словам, за этот период заметно вырос экспорт мяса птицы — на 29 млн долларов, яиц — на 11,4 млн долл., сливочного масла — на 20 млн долл., шоколада — на 7,5 млн долл., вин — на 6,1 млн долл.

Трофимцева добавила, что экспорт украинской продукции в ЕС за этот период увеличился на 28,1%, или на 224,7 млн долл., И достиг 1,025 млрд долл.

“Таким образом, на данный момент на ЕС приходится 36,5% нашего аграрного экспорта”, — подчеркнула заместитель министра по вопросам евроинтеграции.

Ранее СМИ сообщали, что крупнейший экпортеров курятины — компания “Мироновский хлебопродукт” прошла аудит и получила знак качества от Миссии Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE).

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