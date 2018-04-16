Україна наростила експорт м'яса птиці та яєць - МінАПК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. За перші два місяці цього року Україна експортувала аграрних та харчових продуктів на 2,8 млрд дол. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
“За перші два місяці поточного року український аграрний експорт збільшився на 102,1 млн дол. порівняно з відповідним періодом 2017 року і склав 2,8 млрд дол. Нашими традиційними лідерами експорту залишаються зернові культури з часткою 35,3%, олія — 24,1% і насіння олійних культур −12%”, — зазначила Трофімцева.
За її словами, за цей період помітно зріс експорт м’яса птиці — на 29 млн доларів, яєць — на 11,4 млн дол., вершкового масла — на 20 млн дол., шоколаду — на 7,5 млн дол., вин — на 6,1 млн дол..
Трофімцева додала, що експорт української продукції до ЄС за цей період збільшився на 28,1%, або на 224,7 млн дол., і досяг 1,025 млрд дол.
“Таким чином, на даний момент на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту”, — підкреслила заступник Міністра з питань євроінтеграції.
Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільший екпортер курятини — компанія “Миронівський хлібопродукт” пройшла аудит та отримала знак якості від Місії Генерального директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE).