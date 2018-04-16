Україна наростила експорт м'яса птиці та яєць - МінАПК

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. За перші два місяці цього року Україна експортувала аграрних та харчових продуктів на 2,8 млрд дол. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

“За перші два місяці поточного року український аграрний експорт збільшився на 102,1 млн дол. порівняно з відповідним періодом 2017 року і склав 2,8 млрд дол. Нашими традиційними лідерами експорту залишаються зернові культури з часткою 35,3%, олія — 24,1% і насіння олійних культур −12%”, — зазначила Трофімцева.

За її словами, за цей період помітно зріс експорт м’яса птиці — на 29 млн доларів, яєць — на 11,4 млн дол., вершкового масла — на 20 млн дол., шоколаду — на 7,5 млн дол., вин — на 6,1 млн дол..

Трофімцева додала, що експорт української продукції до ЄС за цей період збільшився на 28,1%, або на 224,7 млн дол., і досяг 1,025 млрд дол.

“Таким чином, на даний момент на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту”, — підкреслила заступник Міністра з питань євроінтеграції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найбільший екпортер курятини — компанія “Миронівський хлібопродукт” пройшла аудит та отримала знак якості від Місії Генерального директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE).

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