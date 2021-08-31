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Украина нарастила госдолг почти полмиллиарда долларов

Украина нарастила госдолг почти полмиллиарда долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Государственный долг Украины в июле этого года уменьшился почти на 15 млрд гривен, или на 440 млн долл. в долларовом эквиваленте - до почти 2,5 трлн грн, или 92,96 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Цитата:

"По состоянию на 31 июля 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 499,39 млрд грн или 92,96 млрд долл. США. В течение июля 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 14,97 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,44 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

Детали

При этом, как отмечается, государственный долг достиг 1,22 трлн грн или 45,52 млрд долл., а гарантированный государством долг - 285,29 млрд грн або 10,61 млрд долл.

Дополнение

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., или 6,99% больше, чем в 2019 году. По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. В 2020 году каждый украинец платил по 3000 гривен за обслуживание госдолга, отмечали в Счетной палате.

Отметим, в Государственном бюджете на 2021 года предусмотрено более 625 млрд грн на погашение по внутренним и внешним долгам и обслуживание внутреннего долга.

Однако, по расчетам Счетной палаты, на обслуживание государственного долга в I полугодии 2021 года направлено каждую восьмую гривну доходов.

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