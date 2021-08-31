Україна наростила держборг на майже пів мільярда доларів

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Державний борг України в липні цього року зменшився на майже 15 мільярдів гривень, або на 440 млн дол. у доларовому еквіваленті - до майже 2,5 трлн грн, або 92,96 млрд дол. в еквіваленті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.

Цитата:

"Станом на 31 липня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2 499,39 млрд грн або 92,96 млрд дол. США. Протягом липня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 14,97 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,44 млрд дол. США", - повідомили у Мінфіні.

Деталі

При цьому, як зазначається, державний борг сягнув 1,22 трлн грн або 45,52 млрд дол., а гарантований державою борг - 285,29 млрд грн або 10,61 млрд дол.

Доповнення

Державний та гарантований державою борг України на кінець 2020 року становив 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд дол., що у доларовому еквіваленті на 5,9 млрд дол., або 6,99% більше, ніж у 2019 році. За даними Рахункової палати, до Бюджету-2020 від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення. У 2020 році кожен українець платив по 3 тисячі гривень за обслуговування держборгу, відзначали у Рахунковій палаті.

Відзначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік передбачено понад 625 млрд грн на погашення за внутрішнім і зовнішнім боргом і обслуговування внутрішнього боргу.

Водночас, за розрахунками Рахункової палати, на обслуговування державного боргу в I півріччі 2021 року спрямовано кожну восьму гривню доходів.

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