Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина направила Европейскому Союзу ноту о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике из-за отказа России выполнять свои договорные обязательства. Которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации по поставкам газа в Украину и ЕС. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.
"Только направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала она.
Зеркаль подчеркнула, что сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.
Напомним, "Газпром" не планирует возобновлять поставки газа в Украину.