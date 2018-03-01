Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ

"Только направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала она.

Зеркаль подчеркнула, что сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

Напомним, "Газпром" не планирует возобновлять поставки газа в Украину.