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Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна направила Європейському Союзу ноту про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці через відмову Росії виконувати свої договірні зобов’язання. Що можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації з постачання газу до України та ЄС. Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.

“Щойно направили ноту ЄС про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці відповідно до статті 340 та додатку 26 Угоди про Асоціацію. Також ініціюємо тристоронні переговори у форматі Україна —ЄС —Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС”, — написала вона.

Зеркаль підкреслила, що сьогоднішні дії “Газпрому” щодо невиконання своїх договірних зобов’язань та відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС.

Нагадаємо, “Газпром” не планує відновлювати поставки газу в Україну.

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