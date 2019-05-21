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Украина наложила антидемпинговую пошлину на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Беларуси и Молдовы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины.

Комиссия установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время, доли импорта цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран.

"Следовательно, МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% - с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% - с товара происхождением из Республики Молдова", - сообщили в пресс-службе.

Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

Как известно, ранее Кабмин ввел эмбарго на импорт российских портландцемента; глиноземного, шлаковый, цемент и подобных гидравлических цементов, в том числе в форме клинкеров.

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