Украина наложила антидемпинговую пошлину на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Беларуси и Молдовы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины.
Комиссия установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время, доли импорта цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран.
"Следовательно, МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% - с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% - с товара происхождением из Республики Молдова", - сообщили в пресс-службе.
Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.
Как известно, ранее Кабмин ввел эмбарго на импорт российских портландцемента; глиноземного, шлаковый, цемент и подобных гидравлических цементов, в том числе в форме клинкеров.
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