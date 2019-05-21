Україна наклала антидемпінгове мито на цемент з РФ, Білорусі та Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдови. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресс-службу Мінекономрозвитку України.
Комісія встановила наявність демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015-2018 років. Водночас, частки імпорту цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдова у загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну протягом усього періоду дослідження постійно зростали, що свідчить про намір подальшого збільшення обсягів демпінгового імпорту з цих країн.
“Відтак, МКМТ ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита у розмірі 114,95% з товару походженням з Російської Федерації; 57,03% — з товару походженням з Республіки Білорусь; 94,46% — з товару походженням з Республіки Молдова”, — повідомили у прес-службі.
Мито справлятиметься протягом п’яти років.
Як відомо, раніше Уряд ввів ембарго на імпорт російських портландцементу; глиноземного, шлакового, сульфатостійкого цементу та подібних гідравлічних цементів, в тому числі у вигляді клінкерів.
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