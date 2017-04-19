Украина предоставит суду ООН все доказательства российской агрессии на Донбасе - И.Геращенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36519 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101127 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153870 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115389 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115906 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104049 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106993 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103501 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152958 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина предоставит суду ООН все доказательства российской агрессии на Донбасе - И.Геращенко

Украина предоставит суду ООН все доказательства российской агрессии на Донбасе - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11031 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина в следующих заседаниях Международного суда ООН предоставит всю информацию о ежедневном нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

"О терроризма. Суд ООН призвал РФ выполнять минские соглашения. И теперь в следующих заседаниях суда украинская сторона предоставит всю информацию о ежедневном нарушения режима тишины, о поставках оружия и техники (и это не удастся списать на гумконвои, как бы Кремль не пытался), о каждом незаконно удержанного заложника, об убитых и замученных, о всех моторолах и гиви, с российскими паспортами, терроризировали и терроризируют украинский Донбасс", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, суд ООН не определил дополнительные меры по РФ по конвенции по финансированию терроризма.

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