Украина предоставит суду ООН все доказательства российской агрессии на Донбасе - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина в следующих заседаниях Международного суда ООН предоставит всю информацию о ежедневном нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"О терроризма. Суд ООН призвал РФ выполнять минские соглашения. И теперь в следующих заседаниях суда украинская сторона предоставит всю информацию о ежедневном нарушения режима тишины, о поставках оружия и техники (и это не удастся списать на гумконвои, как бы Кремль не пытался), о каждом незаконно удержанного заложника, об убитых и замученных, о всех моторолах и гиви, с российскими паспортами, терроризировали и терроризируют украинский Донбасс", - отметила И.Геращенко.
Как сообщал УНН, суд ООН не определил дополнительные меры по РФ по конвенции по финансированию терроризма.