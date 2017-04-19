Украина предоставит суду ООН все доказательства российской агрессии на Донбасе - И.Геращенко

"О терроризма. Суд ООН призвал РФ выполнять минские соглашения. И теперь в следующих заседаниях суда украинская сторона предоставит всю информацию о ежедневном нарушения режима тишины, о поставках оружия и техники (и это не удастся списать на гумконвои, как бы Кремль не пытался), о каждом незаконно удержанного заложника, об убитых и замученных, о всех моторолах и гиви, с российскими паспортами, терроризировали и терроризируют украинский Донбасс", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, суд ООН не определил дополнительные меры по РФ по конвенции по финансированию терроризма.