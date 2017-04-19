Україна надасть суду ООН всі докази російської агресії на Донбасі - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Україна в наступних засіданнях Міжнародного суду ООН надасть всю інформацію про щоденне порушення режиму тиші на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
“Щодо тероризму. Суд ООН закликав РФ виконувати мінські угоди. І тепер в наступних засіданнях суду українська сторона надасть всю інформацію про щоденне порушення режиму тиші, про поставки зброї і техніки (і це не вдасться списати на гумконвої, як би Кремль не намагався), про кожного незаконно утриманого заручника, про вбитих і закатованих, про всіх моторол і гіві, з російськими паспортами, що тероризували і тероризують український Донбас”, — зазначила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, суд ООН не визначив додаткових заходів щодо РФ за конвенцією з фінансування терроризму.