Україна надасть суду ООН всі докази російської агресії на Донбасі - І.Геращенко

“Щодо тероризму. Суд ООН закликав РФ виконувати мінські угоди. І тепер в наступних засіданнях суду українська сторона надасть всю інформацію про щоденне порушення режиму тиші, про поставки зброї і техніки (і це не вдасться списати на гумконвої, як би Кремль не намагався), про кожного незаконно утриманого заручника, про вбитих і закатованих, про всіх моторол і гіві, з російськими паспортами, що тероризували і тероризують український Донбас”, — зазначила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, суд ООН не визначив додаткових заходів щодо РФ за конвенцією з фінансування терроризму.