Украина может получить от Швеции артиллерийские установки Archer
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина может получить самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом УНН пишет со ссылкой на Aftonbladet.
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По словам премьер-министра Швеции, в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, поскольку гаубицы данного типа “не стояли на первом месте в списке желаний Украины”. Но на конференции "Народ и оборона" в Селене Кристерссон заявил, что артиллерийская система все же может оказаться в арсенале Украине.
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"Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим", – сказал премьер.
По словам Кристерссона, Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.
Добавим
Президент Владимир Зеленский в середине декабря огласил список оружия, которым западные партнеры могут помочь Украине. Среди перечня есть системы NASAMS, комплексы MLRS, системы Archer и другие.