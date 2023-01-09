Україна може отримати від Швеції артилерійські установки Archer

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За словами прем'єр-міністра Швеції, минулого року Україна не отримала артилерійських установ, оскільки гаубиці цього типу “не стояли на першому місці у списку бажань України”. Але на конференції "Народ і оборона" у Селені Крістерссон заявив, що артилерійська система все ж таки може опинитися в арсеналі України.

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"Я весь час говорив, що ми досить сильні, щоб зробити внесок з такою передовою системою зброї. Ця робота продовжується, і я повернуся, як тільки ми її закінчимо", – сказав прем'єр.

За словами Крістерссона, Archer залишається головним пріоритетом у допомозі Україні з боку Швеції.

Додамо

Президент Володимир Зеленський у середині грудня оголосив список зброї, якою західні партнери можуть допомогти Україні. Серед переліку є системи NASAMS, комплекси MLRS, системи Archer та інші.