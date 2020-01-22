Украина может допустить британских судей к решению внутренних коммерческих споров - Арахамия
Киев • УНН
ДАВОС - КИЕВ. 22 января. УНН. Британские суды могут быть наделены специальными полномочиями для решения коммерческих споров в Украине. Это повысит доверие со стороны внешних инвесторов. Такое мнение во время выступления в Украинском доме в Давосе сказал народный депутат, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
Подобная практика пока применяется в Казахстане.
"Мы думаем над тем, чтобы, как в Казахстане, применить правила международного арбитража. То есть дать британскому суду верховенство и реальную силу в коммерческих искам. Британская правовая система - всемирно известный бренд", - сказал Арахамия.
Он считает, что такой шаг повысит интерес к Украине со стороны инвесторов.
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