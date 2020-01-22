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Investment nanny та податкові канікули: що пообіцяв Зеленський іноземним інвесторам

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Той, хто інвестує в Україну понад 100 млн доларів, отримає персонального “опікуна” від уряду. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на економічному форумі в Давосі, передає УНН.

Investment nanny та податкові канікули: що пообіцяв Зеленський іноземним інвесторам

“Ми зараз підготували нову програму, яка називатиметься Investment nanny. Про що це говорить? Кожному інвестору великої компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава вас захищатиме. У вас буде менеджер — investment nanny, який розмовляє п’ятьма мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати — будь-яке питання, будь-яка проблема вирішуватиметься в контакті з цим менеджером, і не буде жодної проблеми”, — повідомив Президент, відповідаючи на запитання засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба на публічній сесії ВЕФ у Давосі.

Друга пропозиція від української влади — тим, хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні, надаватимуть податкові канікули.

“Всім інвеcторам, які готові включитися у велику приватизацію на суму 10 млн дол. і більше, ми даємо податкові канікули — ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток”, — розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав інвесторів стати акціонерами успіху нової України.

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