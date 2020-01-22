Investment nanny и налоговые каникулы: что пообещал Зеленский иностранным инвесторам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Тот, кто инвестирует в Украину более 100 млн долларов, получит персонального "опекуна" от правительства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, передает УНН.
"Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать - любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", - сообщил Президент, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе.
Второе предложение от украинской власти - тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, предоставлять налоговые каникулы.
"Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму 10 млн долл. и более, мы даем налоговые каникулы - вы не будете платить 5 лет налог на прибыль", - рассказал Владимир Зеленский.
Напомним, Зеленский призвал инвесторов стать акционерами успеха новой Украины.