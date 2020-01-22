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Investment nanny и налоговые каникулы: что пообещал Зеленский иностранным инвесторам

Киев • УНН

 • 12482 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Тот, кто инвестирует в Украину более 100 млн долларов, получит персонального "опекуна" от правительства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

Investment nanny и налоговые каникулы: что пообещал Зеленский иностранным инвесторам

"Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать - любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", - сообщил Президент, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе.

Второе предложение от украинской власти - тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, предоставлять налоговые каникулы.

"Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму 10 млн долл. и более, мы даем налоговые каникулы - вы не будете платить 5 лет налог на прибыль", - рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал инвесторов стать акционерами успеха новой Украины.

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