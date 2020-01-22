Україна може допустити британських суддів до вирішення внутрішніх комерційних суперечок – Арахамія
Київ • УНН
ДАВОС - КИЇВ. 22 січня. УНН. Британські суди можуть бути наділені спеціальними повноваженнями для вирішення комерційних суперечок в Україні. Це підвищить довіру з боку зовнішніх інвесторів. Таку думку під час виступу в Українському домі в Давосі сказав народний депутат, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Подібна практика наразі застосовується у Казахстані.
“Ми розмірковуємо над тим, щоб, як у Казахстані, застосувати правила міжнародного арбітражу. Тобто дати британському суду верховенство й реальну силу у комерційних позовах. Британська правова система – всесвітньо відомий бренд”, - сказав Арахамія.
Він вважає, що такий крок підвищить інтерес до України з боку інвесторів.
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