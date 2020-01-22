Україна може допустити британських суддів до вирішення внутрішніх комерційних суперечок – Арахамія

Подібна практика наразі застосовується у Казахстані.

“Ми розмірковуємо над тим, щоб, як у Казахстані, застосувати правила міжнародного арбітражу. Тобто дати британському суду верховенство й реальну силу у комерційних позовах. Британська правова система – всесвітньо відомий бренд”, - сказав Арахамія.

Він вважає, що такий крок підвищить інтерес до України з боку інвесторів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Investment nanny та податкові канікули: що пообіцяв Зеленський іноземним інвесторам



