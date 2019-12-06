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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 71897 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102919 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115737 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146251 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147205 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Украина должна выполнить программу МВФ до конца - Маркарова

Украина должна выполнить программу МВФ до конца - Маркарова

Киев  •  УНН

 • 14873 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина должна выполнить программу Международного валютного фонда, выйти из нее и больше не нуждаться в кредиторе последней надежды. Об этом сообщила во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

“О МВФ активно работаем с нашими партнерами. Мы сейчас должны договориться обо всем наш план действий на три года. Такие программы нельзя обсудить за неделю. На этот раз программу МВФ нельзя начать выполнять и прекратить или отказаться. Мы должны выполнить, выйти из нее, чтобы мы через три года не должны были потребовать кредитора последней надежды”, — отметила Маркарова.

Ранее сообщал УНН, переговоры национального банка Украины с Международным валютным фондом продолжаются несмотря на акции под стенами Нацбанка.

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