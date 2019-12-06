Україна має виконати програму МВФ до кінця – Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна повинна виконати програму Міжнародного валютного фонду, вийти з неї і більше не потребувати кредитора останньої надії. Про це повідомила під час Години запитань до уряду у ВРУ міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Щодо МВФ активно працюємо з нашими партнерами. Ми зараз маємо домовитися про весь наш план дій на три роки. Такі програми не можна обговорити за тиждень. На цей раз програму МФВ не можна почати виконувати і припинити чи відмовитися. Ми повинні виконати, вийти з неї, щоб ми через три роки не повинні були потребувати кредитора останньої надії”, — зазначила Маркарова.
Раніше УНН повідомляв, переговори національного банку України з Міжнародним валютним фондом продовжуються попри акції під стінами Нацбанку.