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Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР

Киев • УНН

 • 8447 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина планирует войти в пятерку крупнейших партнеров Европейского банка реконструкции и развития - одного из ведущих инвесторов региона Европы, Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока. Такие цели были озвучены во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР

Глава ЕБРР, который приехал в Киев уже в десятый раз, заявил: “Такое количество моих визитов демонстрирует мое отношение к Украине. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить Ваше Правительство с принятием бюджета, с хорошими новостями, которые поступают от партнеров. Знаю, что вы только что вернулись из Брюсселя. И это также важный сигнал”, — сказал Сума Чакрабарти.

По его словам, 2018 стал одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР. “И мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран партнеров Банка”, — добавил Президент ЕБРР.

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В свою очередь глава правительства отметил, что сегодня есть все основания говорить о амбициозных задачах по продолжению и углублению сотрудничества.

“Один из наших приоритетов на 2019 — усиление экономического роста. И сейчас мы фокусируем внимание на имплементации принятых решений. Я вижу, что мы можем найти новые финансовые инструменты, увеличить объемы финансирования и определить задачи на 2019-2020 годы”, — сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что ЕБРР — это не просто точечная помощь для Украины. С участием экспертов Банка наработанные важные решения, которые стали отправной точкой большинства реформ. Речь идет о приватизации, корпоративизации государственных компаний, создание конкурентной среды, инвестиции в энергоэффективность, поддержку банковского сектора и содействие торговле. В этом году Банк представил пятилетнюю стратегию работы с Украиной. И это позволяет спрогнозировать, что портфель проектов ЕБРР уже через несколько лет может достичь 1,5-1,8 млрд евро.

“Наша способность стала выше и 2019 так же может стать успешным для нас всех. Мы предлагаем больше инвестировать в бизнес — в частности в малый и средний, и рассчитываем решить процесс большой приватизации”, — сказал Владимир Гройсман.

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Как сообщал УНН, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделяют 176 млн евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине.

Справка УНН: ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 13 млрд грн в 410 проектах. Это один из самых высоких показателей за все время сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.

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