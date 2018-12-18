Україна має увійти до п’ятірки найбільших партнерів ЄБРР

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 27487 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 66076 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 57413 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 72639 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89664 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85989 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 170557 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99602 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72460 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328334 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 12048 перегляди

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 9328 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 39079 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 12155 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 10111 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 170555 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328334 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261563 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372518 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 27487 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15709 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20999 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26918 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47767 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Україна має увійти до п’ятірки найбільших партнерів ЄБРР

Київ • УНН

 • 8447 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна планує увійти до п’ятірки найбільших партнерів Європейського банку реконструкції та розвитку – одного з провідних інвесторів регіону Європи, Кавказу, Середньої Азії та Близького Сходу. Такі цілі були озвучені під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.

Україна має увійти до п’ятірки найбільших партнерів ЄБРР

Глава ЄБРР, який приїхав до Києва вже вдесяте, заявив: “Така кількість моїх візитів демонструє моє ставлення до України. І, користуючись нагодою, я хочу привітати Ваш Уряд з ухваленням бюджету, з гарними новинами, які надходять від партнерів. Знаю, що ви щойно повернулися з Брюсселя. І це також важливий сигнал”, — сказав Сума Чакрабарті.

За його словами, 2018 рік став одним з найуспішніших у відносинах України та ЄБРР. “І ми впевнені, що Україна має увійти до ТОП-5 країн партнерів Банку”, — додав Президент ЄБРР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄБРР: зростання української економіки у 2019 році можуть гальмувати вибори

У свою чергу Глава Уряду наголосив, що сьогодні є всі підстави говорити про амбітні завдання щодо продовження і поглиблення співпраці.

“Один з наших пріоритетів на 2019 рік — посилення економічного зростання. І зараз ми фокусуємо увагу на імплементації ухвалених рішень. Я бачу, що ми можемо найти нові фінансові інструменти, збільшити обсяги фінансування і окреслити завдання на 2019-2020 роки”, — сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що ЄБРР — це не просто точкова допомога для України. За участю експертів Банку напрацьовані важливі рішення, які стали відправною точкою більшості реформ. Йдеться про приватизацію, корпоративізацію державних компаній, створення конкурентного середовища, інвестиції в енергоефективність, підтримку банківського сектору і сприяння торгівлі. Цього року Банк представив п’ятирічну Стратегію роботи з Україною. І це дозволяє спрогнозувати, що портфель проектів ЄБРР вже за кілька років може сягнути 1,5-1,8 млрд євро.

“Наша спроможність стала вищою, і 2019 рік так само може стати успішним для нас всіх. Ми пропонуємо більше інвестувати в бізнес — зокрема в малий та середній, і розраховуємо розв’язати процес великої приватизації”, — сказав Володимир Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄБРР оновив прогноз щодо росту ВВП України у 2018 році

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку виділяють 176 млн євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні.

Довідка УНН: ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час Банк вклав в українську економіку близько 13 млрд грн в 410 проектах. Це один з найбільших показників за весь час співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35