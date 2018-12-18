Україна має увійти до п’ятірки найбільших партнерів ЄБРР

Глава ЄБРР, який приїхав до Києва вже вдесяте, заявив: “Така кількість моїх візитів демонструє моє ставлення до України. І, користуючись нагодою, я хочу привітати Ваш Уряд з ухваленням бюджету, з гарними новинами, які надходять від партнерів. Знаю, що ви щойно повернулися з Брюсселя. І це також важливий сигнал”, — сказав Сума Чакрабарті.

За його словами, 2018 рік став одним з найуспішніших у відносинах України та ЄБРР. “І ми впевнені, що Україна має увійти до ТОП-5 країн партнерів Банку”, — додав Президент ЄБРР.

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У свою чергу Глава Уряду наголосив, що сьогодні є всі підстави говорити про амбітні завдання щодо продовження і поглиблення співпраці.

“Один з наших пріоритетів на 2019 рік — посилення економічного зростання. І зараз ми фокусуємо увагу на імплементації ухвалених рішень. Я бачу, що ми можемо найти нові фінансові інструменти, збільшити обсяги фінансування і окреслити завдання на 2019-2020 роки”, — сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що ЄБРР — це не просто точкова допомога для України. За участю експертів Банку напрацьовані важливі рішення, які стали відправною точкою більшості реформ. Йдеться про приватизацію, корпоративізацію державних компаній, створення конкурентного середовища, інвестиції в енергоефективність, підтримку банківського сектору і сприяння торгівлі. Цього року Банк представив п’ятирічну Стратегію роботи з Україною. І це дозволяє спрогнозувати, що портфель проектів ЄБРР вже за кілька років може сягнути 1,5-1,8 млрд євро.

“Наша спроможність стала вищою, і 2019 рік так само може стати успішним для нас всіх. Ми пропонуємо більше інвестувати в бізнес — зокрема в малий та середній, і розраховуємо розв’язати процес великої приватизації”, — сказав Володимир Гройсман.

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Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку виділяють 176 млн євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні.

Довідка УНН: ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час Банк вклав в українську економіку близько 13 млрд грн в 410 проектах. Це один з найбільших показників за весь час співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.