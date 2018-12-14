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ЄІБ та ЄБРР виділять 176 млн євро на боротьбу з любителями швидкості на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку виділяють 176 млн євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

ЄІБ та ЄБРР виділять 176 млн євро на боротьбу з любителями швидкості на дорогах

"Я з приємністю повідомляю про початок в Україні нового проекту, спрямованого на подальше підвищення рівня обізнаності громадян щодо питань безпеки руху. Для ЄІБ це флагманський проект у регіоні, адже за обсягом інвестицій він найбільший – 176 млн євро. З них Європейський інвестиційний банк виділяє 75 мільйонів євро, решта коштів надійдуть від нашого партнера ЄБРР. Проект буде реалізований у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі – саме ці міста були обраними серед перших на підставі статистки ДТП і готовності інвестувати у покращення безпеки дорожнього руху", – сказав Жан-Ерік де Загон, додавши, що повідомив, що гроші підуть на реконструкцію та розвиток покращення безпеки руху, спрямовані на запобігання перевищенню швидкості в Україні.

Міністерство інфраструктури нагадало, що у 2018-му Мінінфраструктури за підтримки європейських партнерів розробило та затвердило Національному транспортну стратегію до 2030-го року.

"Одним з ключових пунктів цієї стратегії є зменшення травматизму на дорогах до нульового рівня до 2030-го року. Також ми вже реалізуємо Стратегію з підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020-го року, що фінансується з Дорожнього фонду. Цьогоріч на безпеку доріг буде спрямовано 1,6 млрд грн, у 2019-му – 2,5 млрд грн, у 2020-му – 3,4 млрд грн", – сказала начальник управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Мінінфраструктури Лідія Єлізарова.

Нагадаємо, за місяць використання радарів TruСam на дорогах виявлено понад 8 тис. порушень.

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