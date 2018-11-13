За місяць використання TruСam на дорогах виявлено понад 8 тис. порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За місяць з початку використання вимірювачів швидкості TruСam поліція склала понад 8 тис. адміністративних протоколів. Про це у прямому ефірі одного з телеканалів повідомив заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.
“Ми відмічаємо, що швидкість потоку, і окремих транспортних засобів знижується. Особливо у тих місцях, де ми повідомили, що вимірюємо швидкість на них... Понад 8 тисяч вже складено матеріалів щодо перевищення швидкості руху. Але ми робимо це максимально відкрито — присутній автомобіль з увімкненими проблесковими маячками. До місця вимірювання передує знак, який попереджає, що ведеться фото-відеофіксація вимірювання швидкості”, — сказав Білошицький.
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За його словами, це робиться не для того, щоб скласти якомога більше протоколів про порушення, а для попередження цих правопорушень.
Нагадаємо, з 16 жовтня патрульні, які слідкують за швидкістю руху за допомогою радарів TruCam, почнуть штрафувати водіїв за порушення.
Штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становитиме 255 грн. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км/год — 510 грн.
Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. У перший тиждень водіїв до відповідальності не притягували.