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За місяць використання TruСam на дорогах виявлено понад 8 тис. порушень

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. За місяць з початку використання вимірювачів швидкості TruСam поліція склала понад 8 тис. адміністративних протоколів. Про це у прямому ефірі одного з телеканалів повідомив заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.

“Ми відмічаємо, що швидкість потоку, і окремих транспортних засобів знижується. Особливо у тих місцях, де ми повідомили, що вимірюємо швидкість на них... Понад 8 тисяч вже складено матеріалів щодо перевищення швидкості руху. Але ми робимо це максимально відкрито — присутній автомобіль з увімкненими проблесковими маячками. До місця вимірювання передує знак, який попереджає, що ведеться фото-відеофіксація вимірювання швидкості”, — сказав Білошицький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У патрульній поліції розповіли, як працює радар TruCam

За його словами, це робиться не для того, щоб скласти якомога більше протоколів про порушення, а для попередження цих правопорушень.

Нагадаємо, з 16 жовтня патрульні, які слідкують за швидкістю руху за допомогою радарів TruCam, почнуть штрафувати водіїв за порушення.

Штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становитиме 255 грн. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км/год — 510 грн.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. У перший тиждень водіїв до відповідальності не притягували.

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