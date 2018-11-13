За месяц использования TruСam на дорогах выявлено более 8 тыс. нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За месяц с начала использования измерителей скорости TruСam полиция составила более 8 тыс. административных протоколов. Об этом в прямом эфире одного из телеканалов сообщил заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает УНН.
"Мы отмечаем, что скорость потока и отдельных транспортных средств снижается. Особенно в тех местах, где мы сообщили, что измеряем скорость на них ... Более 8000 уже составлено материалов о превышении скорости движения. Но мы делаем это максимально открыто - присутствует автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Месту измерения предшествует знак, который предупреждает, что ведется фото- видеофиксация измерения скорости", - сказал Билошицкий.
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По его словам, это делается не для того, чтобы составить как можно больше протоколов о нарушениях, а для предупреждения этих правонарушений.
Напомним, с 16 октября патрульные, которые следят за скоростью движения с помощью радаров TruCam, начали штрафовать водителей за нарушения.
Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.
Как сообщал УНН, с 8 октября патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме. В первую неделю водителей к ответственности не привлекали.