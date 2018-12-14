ЕИБ и ЕБРР выделят 176 млн евро на борьбу с лихачами на дорогах

"Я с удовольствием сообщаю о начале в Украине нового проекта, направленного на дальнейшее повышение уровня осведомленности граждан в вопросах безопасности движения. Для ЕИБ это флагманский проект в регионе, ведь по объему инвестиций он самый большой - 176 млн евро. Из них Европейский инвестиционный банк выделяет 75 миллионов евро, остальные средства поступят от нашего партнера ЕБРР. Проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре - именно эти города были избраны в числе первых на основании статистки ДТП и готовности инвестировать в улучшение безопасности дорожного движения", - сказал Жан-Эрик де Загон, отметив, что деньги пойдут на реконструкцию и развитие улучшения безопасности движения, направленной на предотвращение превышения скорости в Украине.

Министерство инфраструктуры напомнило, что в 2018-м Мининфраструктуры при поддержке европейских партнеров разработало и утвердило Национальную транспортную стратегию до 2030-го года.

"Одним из ключевых пунктов этой стратегии является уменьшение травматизма на дорогах до нулевого уровня до 2030-го года. Также мы уже реализуем Стратегию по повышению уровня безопасности дорожного движения до 2020-го года, которая финансируется из Дорожного фонда. В этом году на безопасность дорог будет направлено 1,6 млрд грн, в 2019-м - 2,5 млрд грн, в 2020-м - 3,4 млрд грн", - об этом сообщила начальник управления безопасности на транспорте и технического регулирования Мининфраструктуры Лидия Елизарова.

Напомним, за месяц использования радаров TruСam на дорогах выявлено более 8 тыс. нарушений.