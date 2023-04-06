Украина должна стать 33-м членом НАТО - Резников

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«Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция — 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт имеет решающее значение для Альянса», - написал Резников в Twitter.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.

Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил поддержку членству Украины в НАТО.